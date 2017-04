Le procureur Éric Vaillant : « Le temps de l’action est venu »

« Une trentaine de plaintes ont été reçues au total par la police et la gendarmerie pour entrave à la circulation plus quelques mains courantes qui ont donné lieu à renseignement judiciaire notamment un renseignement judiciaire de la compagnie de gendarmerie de Kourou relatif à une pétition de 150 personnes (1) », nous a indiqué vendredi soir Éric Vaillant au cours d’un entretien.

Au 25ème jour d’un mouvement de protestation truffé de barrages bloquants, dont l’un paralyse, depuis le 20 mars dernier, le Centre spatial guyanais (CSG) avec des revendications le plus souvent légitimes sur la sécurité, la santé, l’éducation, l’emploi mais qui a parfois donné le sentiment d’une vacance du pouvoir en Guyane, voire d’un Etat de droit en pointillés, les autorités semblent vouloir réagir.

Vendredi, en fin de matinée, dans un communiqué de presse (voir ce lien), le procureur Eric Vaillant avait fait état de contrôles de police et de gendarmerie à partir de 7 heures au barrage du rond point de Suzini à la sortie de Cayenne, dans le cadre d’une enquête judiciaire ouverte par le parquet.

L’enquête vise à identifier les auteurs de l’infraction « d’entrave à la circulation » des véhicules sur la voie publique, un délit passible d’une peine maximum de « 2 ans de prison, 4500 euros d’amende et 3 ans de retrait de permis de conduire » selon le communiqué du procureur.

Voir aussi en lien l’article L 412-1 du code de la route qui régit cette infraction.

Un article qui prévoit également la possibilité d’immobiliser ou de mettre en fourrière les véhicules commettant ce type d’entrave.

Entretien avec le procureur de la République.

Guyaweb : Les barrages ont été érigés il y a un peu plus de trois semaines, comment peut-on expliquer que les autorités judiciaires aient attendu un tel laps de temps avant de déclencher une enquête ?

Éric Vaillant : Parce que dans un premier temps, nous étions dans un mouvement social et que certaines particularités d’un mouvement social peuvent être comprises. Mais désormais, cela perdure de manière tout à fait abusive.

C’est ce que vous considérez au jour d’aujourd’hui…

C’est pour cela que j’ai souhaité ouvrir ces enquêtes qui s’appuient sur un certain nombre de plaintes.

Dans tout mouvement social, il y a évidemment un certain nombre d’infractions qui se commettent et qui peuvent être tolérées temporairement

Si l’on s’autorise à analyser la position des autorités depuis plus de 3 semaines : dans les premiers jours on ne réprime pas pour éviter les troubles à l’ordre public puis le fait qu’un mouvement bloquant perdure, cela devient finalement un trouble à l’ordre public et même un important trouble à l’ordre public ?

Je n’utiliserai pas exactement ces termes. Mais oui, en réalité, dans tout mouvement social, il y a évidemment un certain nombre d’infractions qui se commettent et qui peuvent être tolérées temporairement. Et donc, à un moment donné, et je pense que nous sommes arrivés à ce moment, les infractions doivent cesser. Le droit comme la loi doit reprendre toute sa place.

Y’a-t-il également, à un moment donné, une analyse de la situation, des consignes je ne dirai pas forcément politiques, mais des discussions entre les autorités locales aboutissant à des constats, tenant compte des circonstances qui font que l’on décide de passer à cette phase ?

Pour en arriver à cette phase-là, j’ai bien évidemment discuté avec le préfet.

Cette phase se met-elle en place à partir du moment où des divergences apparaissent au sein du mouvement de protestation sociale qui conserve néanmoins une assise populaire…

(Il coupe…) Vous n’aurez pas une analyse du mouvement social par le procureur de la République (…) C’est quelque chose de factuel : j’ai estimé que le temps était venu et la trentaine de plaintes ainsi que les mains courantes avec les cent cinquante signataires montrent que le temps de l’action est venu.

Il sera envisagé, si nécessaire, de bouger les véhicules de particuliers et les camions de professionnels qui bloqueraient la circulation

Ce vendredi 14 avril, c’est la première fois, depuis le début du mouvement de protestation qu’ont été mis en oeuvre ces relevés d’identité et ces relevés de plaques d’immatriculation sur les ronds points barrés

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, oui.

Avez-vous déploré des incidents au cours des contrôles effectués vendredi par les forces de l’ordre sur le barrage de Suzini ou tout s’est-il déroulé dans la sérénité ?

La sérénité c’est peut-être un grand mot, disons que cela s’est passé correctement (…) Evidemment , ce type d’opération va continuer si nécessaire. Il sera envisagé, si nécessaire, de bouger les véhicules de particuliers et les camions de professionnels qui bloqueraient la circulation. Mais je ne dirai ni où ni comment.

Il faut déployer de gros moyens pour mener ce genre d’opération.

Tout à fait

Propos recueillis par FF

(1) La pétition signée par 150 personnes selon le procureur a été remise à la gendarmerie de Kourou mardi dernier, jour d’une marche de citoyens demandant la levée des barrages dans la ville spatiale. A leur tête, Denis Burlot, entrepreneur et conseiller territorial du groupe majoritaire à l’assemblée unique.