Echanges de tirs entre le milieu de l’or clandestin et les forces de l’ordre : un Brésilien de 54 ans, disant avoir été gardien de prison, mis en examen pour « tentative de meurtre »

Un ressortissant brésilien de 54 ans, en situation irrégulière, a été mis en examen mardi par une juge d’instruction pour « tentative de meurtre, complicité d’activité aurifère illicite et détention d’or », nous a indiqué mercredi le procureur Eric Vaillant sollicité sur ce dossier. Et ce, dans le cadre de l’instruction ouverte suite aux tirs présumés dimanche après-midi sur le Grand Inini en direction de forces de l’ordre ayant entraîné une riposte par armes à feu d’un gendarme et de plusieurs militaires causant la mort de deux personnes du milieu aurifère clandestin, selon la version donnée lundi, 21 heures après…