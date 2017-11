Mort d’Hendy : Dominique Mangal reconnu coupable d’ «homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence» et condamné à deux ans de prison !

Après s’être retiré pour délibérer pendant plus d’une heure jeudi en début de soirée à l’issue d’une longue après-midi de débats plutôt de bonne tenue, le tribunal correctionnel de Cayenne a déclaré le chef d’entreprise Dominique Mangal, qui aura 51 ans le 27 novembre, coupable des faits d’«homicide involontaire et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence» dans l’affaire de l’accident mortel du 14 février 2012 qui avait coûté la vie au jeune Hendy, 10 ans, et blessé 13 autres écoliers montés dans un minibus surchargé de sa société de transport Somanbru, aujourd’hui en liquidation judiciaire. Le…