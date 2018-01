Amorce de la transition entre Ariane 5 et Ariane 6

ArianeGroup – « maître d’œuvre industriel du développement et de l’exploitation des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6 » – et sa filiale commerciale Arianespace annoncent la commande de dix dernières Ariane 5, qui seront lancées à partir de 2020 depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou.

Pour ArianeGroup et ses partenaires industriels européens – « plus de 600 sociétés dans 13 pays européens » – le lancement de la production de dix nouvelles Ariane 5 représente « un total de plus d’1 milliard d’euros » et marque le début de la transition entre Ariane 5 et le nouveau lanceur Ariane 6.

L’objectif est en effet de « consolider la compétitivité de l‘offre de lancement européenne » et de garantir « aux clients institutionnels et commerciaux de l’opérateur européen Arianespace la pérennité de son offre de service de lancement jusqu’au terme de la phase de transition » avec Ariane 6, dont le premier vol « est prévu mi-2020 » et dont « la pleine capacité opérationnelle sera atteinte dès 2023 ».