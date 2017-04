Le directeur du CSG : « l’ennuyeux c’est qu’il n’y a pas eu de maintenance sur la base pendant un mois »

Didier Faivre, le directeur du centre spatial guyanais a accordé un entretien jeudi à Guyaweb. L’occasion de revenir sur cette paralysie de la base spatiale, d’une ampleur inédite. Guyaweb : Le Cnes et Arianespace évaluent un ordre de grandeur des surcoûts à 500 000 euros par jour pour le spatial européen suite à ce mouvement de blocage. Et pour le CSG (centre spatial guyanais) à proprement parler ? Didier Faivre : On a de fait perdu un mois pour faire les travaux d’entretien de la base, c’est difficile de mettre un prix là-dessus . On n’a fait monter que les…