Deux morts, deux blessÃ©s, Saut Ã‰querreÂ : le sud-ouest guyanais est toujours le far-west de l’or

Deux cadavres ont été retrouvés au cours de ce mois de décembre dans le secteur de Saut Équerre (ou Langa Soula, le long saut), sur la rivière Grand Inini en proie depuis plus d’une vingtaine d’années à la fièvre de l’or. Et ce, au moment où les forces armées et des gendarmes menaient, par ailleurs, une opération de destruction de barges sur la rivière Tampok. Les deux victimes auraient été tuées par balles, selon une source judiciaire. Deux blessés sont également répertoriés. Les premiers éléments de l’enquête émettent l’hypothèse que les deux victimes seraient deux Bushinengués , des descendants de…