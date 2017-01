Saint-Laurent du Maroni : deux ados de 14 et 15 ans ont été mis examen et écroués début janvier pour vols à main armée, viol et séquestration, deux autres mineurs dans la mire de la justice pour des «faits graves»…

Une affaire judiciaire au sein de laquelle les mis en cause sont deux mineurs âgés de 14 ans et demi et un peu plus de 15 ans au moment des faits, a été révélée ce mardi par nos confrères de France-Guyane. Guyaweb a obtenu des informations supplémentaires voire détaillées sur ce sombre dossier. Les deux adolescents sont en effet soupçonnés d’avoir perpétré, en trois semaines, à Saint-Laurent du Maroni, pas moins de 5 vols avec arme, une séquestration et un viol. Des faits présumés commis entre le 23 novembre et le 14 décembre derniers. Ces deux mineurs ne sont pas des cas isolés…