Les deux mineurs de 14 ans soupçonnés de l’agression d’une personne âgée de 76 ans placés «provisoirement» chacun dans un foyer faute de Centre éducatif fermé en Guyane

Le juge des enfants n’a eu ni le temps ni les moyens matériels hier mercredi de concrétiser dans l’immédiat les réquisitions du parquet qui souhaitait (voir notre article précédent) dans l’affaire de la personne âgée agressée à son domicile village chinois à Cayenne, le placement des deux mineurs mis en cause, en Centre éducatif fermé (CEF), une structure qui n’existe pas en Guyane, territoire français à part entière et entièrement à part, en tout cas à la traîne en matière de structures et d’infrastructures. Les deux mineurs soupçonnés de vol et séquestration d’une dame âgée de 76 ans dimanche au…