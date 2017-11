Deux personnes impliquées dans l’activité aurifère illégale décèdent après avoir été touchées par des tirs par arme à feu des forces de l’ordre sur le Grand Inini à Maripasoula

Deux « garimpeiros » sont morts dimanche après-midi après un échange de coups de feu avec un gendarme et des militaires, selon les autorités. Personne n’est blessé au sein des forces de l’ordre. Le préfet et le procureur ont adressé un communiqué cosigné aux médias sur cette affaire, ce lundi peu après la mi-journée. Une enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie qui est sur place ce lundi, selon nos informations. «Les circonstances des faits ne sont pas encore clairement établies. Les militaires et gendarmes étaient sur la rive et ils se seraient fait tirer dessus par…