Augustin To-Sah-Be-Nza, collecteur d’enveloppes pour Léon Bertrand devenu député centrafricain, affiche une retraite en France de 848 € et des biens immobiliers…

Après le cas Léon Bertrand, plein feu maintenant sur l’un de ses ex-proches collaborateurs, le directeur général des services de la CCOG au moment des faits, Augustin To-Sah-Be-Nza, né à Bangui en République centrafricaine, il y a 57 ans et un peu plus de 4 mois. Guyaweb s’est en effet procuré l’arrêt du 7 mars 2017 de la Cour d’appel de Basse-Terre qui a prononcé de nouvelles peines à l’encontre de Léon Bertrand, Augustin To-Sah-Be-Nza et Jean Pradié, les trois seuls condamnés sur huit qui s’étaient pourvus en cassation, dans cette interminable affaire des pots de vin et marchés publics truqués de…

