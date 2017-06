Davy Rimane et Lenaïck Adam : un souffle nouveau et des liaisons dangereuses…

Chantal Berthelot, députée sortante de la seconde circonscription, éjectée dès le 1er tour des Législatives 2017. Deux néophytes, dans ce type de scrutin, Lénaïck Adam et Davy Rimane, âgés respectivement de 25 et 37 ans, qui se livreront bataille au second tour. Tels sont les éléments marquants de ce samedi 10 juin, lors d’un premier tour coïncidant avec la commémoration de l’abolition de l’esclavage en Guyane… Deux jeunes candidats dont c’était le baptême de feu sur leur nom propre (1) s’affronteront donc au second tour des Législatives dans la seconde circonscription : en tête à l’issue de ce 1er tour,…