Corruption et délivrance frauduleuse de titres de séjour : révélations sur les infractions présumées reprochées à l’ex-chef du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Cayenne

Comme l’avait révélé Guyaweb le mois dernier, le parquet doit rendre cette semaine, plus précisément ce jeudi 5 juillet, nous a confirmé une source judiciaire, son réquisitoire définitif dans l’affaire «Moukin and co », ou pour la résumer plus prosaïquement, l’affaire de «corruption présumée et de délivrance frauduleuse de titres de séjour», dans laquelle les enquêteurs estiment avoir mis au jour trois filières ou petits réseaux avec trois agents du bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture fortement suspectés d’être impliqués dont le chef de ce bureau, Ronald Foin. De source judiciaire, les huit mis en examen sont…