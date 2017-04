Le conflit social, ses barrages routiers et l’absence de vols pour Orly freinent la délinquance !

Ceci n’est pas un poisson d’avril. Le mouvement de protestation qui entrera samedi dans son 13ème jour et plus particulièrement l’installation de barrages routiers aux ronds points stratégiques des quelques principales routes de Guyane depuis le jeudi 23 mars, ont pour effet paradoxal « une diminution des faits de délinquance » confirment des sources concordantes au sein du parquet et de la gendarmerie « Les braquages ou tous types de vols avec violence sont nettement moins fréquents depuis une dizaine de jours, c’est une réalité », reconnaît, par exemple, le procureur de la République de Cayenne, Éric Vaillant contacté par nos soins ce vendredi…