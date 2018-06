La vitesse maximale autorisée va passer à 80 km/h

La vitesse maximale autorisée va être abaissée de 90 à 80 km/h à partir du 1er juillet sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central.

Il s’agit en effet du « réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents » explique la préfecture, la vitesse étant « la première cause des accidents mortels en France » tandis qu’en Guyane « 78 % des accidents mortels se sont produits sur les routes limitées à 90 km/h » entre 2012 et 2016.

La Guyane, « confrontée à une mortalité routière importante » et où « la vitesse et la conduite sous l’emprise de l’alcool sont les premières causes des accidents mortels », est donc directement concernée par cette modification de la réglementation voulue par le Premier ministre Edouard Philippe.

L’abaissement de la vitesse maximale autorisée vise à réduire « les effets de la vitesse sur la conduite », avec en particulier la « diminution des distances d’arrêt : plus la vitesse est élevée, plus la distance d’arrêt est grande », ainsi que l’ « augmentation du champ visuel des conducteurs : plus la vitesse augmente, plus le champ de vision est réduit ».

La préfecture de Guyane précise que l’abaissement de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h fera l’objet d’une évaluation le 1er juillet 2020, ces deux années devant permettre « d’analyser précisément et objectivement les effets réels de cette mesure sur l’accidentalité routière ».

Et de conclure avec un exemple concret : « un trajet Cayenne – Saint-Laurent-du-Maroni à 90km/h prend 3h23. Ce même trajet à une vitesse de 80km/h ne dure que 20 minutes de plus. Une vie épargnée vaut bien plus que 20 minutes de gagnées ! »