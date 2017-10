Une visite présidentielle qui ne passe pas

Les différents propos tenus par le Président de la République lors de son déplacement en Guyane ont « jeté de l’huile sur le feu » et ont provoqué des réactions.

#Une visite qualifiée de «colonialiste»

L’Organisation des Nations Autochtones de Guyane (O.N.A.G.) dénonce un manque total de considération du Président Macron à l’égard des Autochtones.

« L’ONAG ne peut que constater la détérioration du dialogue avec la France face à un Président qui fuit le débat avec les Autochtones, qui ignore notre jeunesse, qui ignore la voix de la société civile. Nos élus coutumiers, nos chefs, méritent-ils à ce point le dédain de l’Etat français pour que le Président Macron manque à son devoir de salut républicain, là où ses propres Ministres ont pris soin de les réunir à chacune de leur visite? » s’interroge l’onag dont le communiqué est à lire ici.

#«Une plaie profonde dans le paysage politique»

Selon Gauthier Horth, conseiller territoriale de l’opposition et opérateur minier, «Emmanuel Macron utilise les élus de Guyane comme prétendu rempart institutionnel face aux revendications populaires. Il continue de creuser l’écart entre la population et ces élus dont le silence n’arrange rien.»

L’ancien président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FEDOMG) se dit «menacé par le Président de la République lors de son discours de ce matin, lorsqu’il faisait allusion aux quelques élus guyanais qui accompagnent la population dans la défense des Accords de Guyane, signés à’issue du mouvement populaire de Mars et Avril, co-signé par les élus, l’État et les représentants de la société civile. J’ai moi-même reçu plusieurs projectiles des forces de l’ordre dans la nuit du 26 octobre et j’ai été sérieusement blessé, parce que présent aux côtés de la population qui demandait le respect des Accords de Guyane»

# «Personne ne demande au Président de la République d’être le père Noël mais bien d’être un chef de l’Etat au service de ses concitoyens»

Le groupe Nouvelle gauche composé de 31 députés à l’Assemblée Nationale dont Ericka Bareigts porte-parole, ancienne ministre des Outre-mer présente lors du mouvement social de mars et avril, exprime «sa vive préoccupation quant à la situation en Guyane. Face à aux difficultés rencontrées, le Président de la République doit se montrer à l’écoute de l’ensemble des Guyanais».

Le groupe Nouvelle Gauche s’est «étonné à cet égard qu’aucune rencontre n’ait été initialement programmée avec l’association des maires de Guyane ou le Collectif Pou Lagwiyann Dékolé. Ces acteurs du mouvement social d’avril ont dû demander publiquement une rencontre avec Emmanuel Macron pour être entendus par l’Elysée. Les besoins en matière de santé, d’éducation, de sécurité d’emploi ou d’énergie restent prégnants sur tout le territoire. Le précédent Gouvernement en avait pris la mesure et avait dégagé un plan d’urgence de 1,1 Mds €. Le groupe Nouvelle Gauche sera extrêmement vigilant quant à l’application des accords conclus en avril dernier. Pour que la confiance puisse revenir avec les Guyanais, il est impératif que la parole de l’Etat et sa continuité soient respectées.»

# «La dignité de la fonction présidentielle impose le respect des engagements pris»

Les députés de la Guadeloupe – Benin, Mathiasin et Vainqueur-Christophe ont exprimé leur « indignation face aux propos tenus pas Emmanuel Macron. « Si le Président de la République n’est pas le Père noël, les Guyanais sont encore moins des enfants qui seraient dans une perpétuelle quête de cadeaux de la part de l’Etat ». Les députés guadeloupéens estiment que « les demandes des Guyanais sont pleinement légitimes au vu des retards de développement du territoire accumulés et de la grave crise sociale »