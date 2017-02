Une journée portes ouvertes pour les 10 ans du Parc Amazonien

A l’occasion des dix ans du Parc Amazonien de Guyane (PAG), le 27 février 2007, se tiendra ce vendredi 3 mars, une journée portes ouvertes au siège social à Rémire-Montjoly.

Plus vaste parc national de France et de l’Union européenne, le Parc amazonien, établissement public national dont la gouvernance est assurée par un conseil d’administration a aujourd’hui dix ans d’existence ce lundi 27 févier.

Il couvre le territoire du sud de la Guyane – Maripa-Soula, Papaïchton, Saül et Camopi ont adhéré à la charte du Parc amazonien- soit une surface de 3,4 millions d’hectares gangrénés par des sites d’orpaillages illégaux (Sinistre de l’intérieur : le nombre de chantiers aurifères illicites dans le parc amazonien ne décroît pas depuis plus de 3 ans et 128 sites actifs repérés en juillet…à lire sur Guyaweb)

“ Le parc est chargé d’accompagner un projet de territoire pour le sud de la Guyane entre développement local durable, valorisation des patrimoines et des identités culturelles et préservation de la biodiversité. Ses orientations et les actions concrètes qui en découlent doivent d’abord répondre aux attentes des habitants, des municipalités, des associations et des entreprises de cet espace unique” communique le Parc qui ouvrira ses portes au public le vendredi 3 mars de 10h à 16h.

Au programme de cette journée portes ouvertes : une exposition « Regard de photographes » sur le sud de la Guyane, une expérience sonore de Thomas Tilly: Saül racontée par ses anciens, des stands de présentation des actions du Parc amazonien, des projections de films, courts-métrages, illustrant des missions du parc national, un parcours ludique sur le développement durable et des animations diverses et danses aluku avec l’association Lavi Danbwa