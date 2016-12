Tir Ariane mercredi

Arianespace procédera au 11e lancement de l’année, mercredi depuis le Centre spatial de Kourou. La fenêtre de tir pour un lancement d’une Ariane 5 est prévue de 17h30 à 18h45. Il s’agira du 7e lancement de l’année d’une Ariane 5. Le lanceur mettra en orbite les satellites Star one d1 pour l’opérateur privé brésilien Embratel/Star one, et Jcsat-15 pour Sky perfect Jsat corporation, au Japon. Le premier satellite « offrira des services sur le Brésil, l’Amérique Latine, l’Amérique centrale, le Mexique et la région des Caraïbes. ». Le second « offrira des services de communications pour le Japon : services de distributions vidéo,…