Succès du premier essai à feu du moteur d’Ariane 6 et de Véga-C

Après plusieurs reports le tout premier essai à feu du moteur à propergol solide P120C destiné aux lanceurs Ariane 6 et Véga-C s’est déroulé avec succès ce lundi 16 juillet à Kourou, en Guyane, à l’intérieur du Bâtiment d’essai des propulseurs à poudre (BEAP) exploité par le Centre national d’études spatiales (CNES). Ce test permet de valider la technologie du propulseur commun à la nouvelle génération de lanceurs européens Ariane 6 et Vega-C afin de poursuivre leur développement.

Développé conjointement par ArianeGroup et Avio pour le compte de leur joint venture à 50/50 Europropulsion, le P120C est le plus gros propulseur à poudre monolithique en fibre de carbone au monde. “Le programme de développement d’Ariane 6 et de Vega-C a été décidé lors du Conseil ministériel de l’Agence spatiale européenne (ESA) en 2014” rappelle le CNES, et « deux autres tirs d’essai au banc sont prévus pour qualifier ce moteur avant le vol inaugural de Vega-C en 2019 et celui d’Ariane 6 en 2020. »

L’objectif étant de produire 35 exemplaires par an de moteurs à propergol solide le P120C et d’utiliser ainsi de façon optimale les infrastructures industrielles présentes sur le continent européen et en Guyane, tout en réalisant les objectifs des programmes Ariane 6 et Vega-C, à savoir optimiser les coûts, écourter les cycles grâce à une conception simplifiée, et mettre en œuvre des technologies et processus innovants.

Pour rappel le P120C équipera les boosters des lanceurs Ariane 62 et Ariane 64, ainsi que le premier étage de Vega-C. Il comprend deux principales composantes. La première est le corps structural, fabriqué par Avio et obtenu par bobinage et placement automatique de préimprégnés carbone/époxy. La seconde est la tuyère fabriquée par ArianeGroup et constituée de divers matériaux composites, dont carbone/carbone, qui permet d’éjecter à très grande vitesse les gaz extrêmement chauds (3000 °C) générés par le moteur, délivrant ainsi la poussée par transformation de l’énergie des gaz de combustion en énergie cinétique. Cette tuyère peut également pivoter, de sorte que le lanceur peut être piloté. La coulée du propergol et l’intégration finale du moteur sont réalisées en Guyane.