Subventions CTG : dépôt des demandes jusque mi-novembre

Les demandes de subventions dans les secteurs du sport, de la jeunesse et de la vie associative peuvent être déposées durant un mois auprès de la Collectivité Territoriale de Guyane.

Dans le domaine sportif les subventions concernent : les manifestations sportives de grand rayonnement ou d’intérêt local, les déplacements extra-muros, les équipements et matériels divers, l’aide aux structures d’accès au haut niveau, les demandes de bourses pour sportifs de haut niveau, l’aide aux déplacements sportifs intra-muros pour les associations de l’Ouest , de l’Est et des communes de l’intérieur, l’aide à l’emploi sportif.

Dans le domaine de la jeunesse et de la vie associative les subventions concernent : l’animation et la participation des jeunes dans les quartiers, les actions d’expression de talents, les opérations de prévention de la délinquance, les projets de réussite éducative et de citoyenneté, l’initiation et l’incitation des jeunes aux activités ludiques, de danse, de culture… , les actions concernant les centres de vacances, de loisirs et les associations partenaires des contrats de la ville.

« Les ligues, les comités, les associations et les sportifs de haut-niveau » peuvent déposer leur demande d’accompagnement financier auprès de la Collectivité Territoriale de Guyane via sa plateforme dématérialisée : www.ctguyane.fr/subvention-sport-jeunesse-asso

« Le dispositif sera en vigueur du lundi 15 octobre au vendredi 16 novembre 2018. Passé ce délai, aucune demande de subvention ne saurait être prise en considération » précise la CTG.

Pour toute information complémentaire: appeler le 0594 300 600 ou contacter la Direction des Sports : subsport [at] ctguyane [dot] fr ou la Direction de la Jeunesse et de la Vie associative : subventionjva [at] ctguyane [dot] fr