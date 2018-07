Le réseau mobile perturbé à cause d’une coupure du câble sous-marin Global Caribean Network

Le réseau mobile Orange est hors service depuis quelques heures en Guyane, Martinique et dans le Sud Basse-Terre en Guadeloupe, signale par voie de presse Orange.

« L’ensemble des services mobiles (voix et internet) Orange est perturbé depuis ce matin 9h en raison de la coupure du câble sous-marin Global Caribean Network. Il s’agit d’un acte accidentel survenu à Petit-Bourg en Guadeloupe » et entraine « des perturbations des services mobiles en Guyane, Martinique et dans le sud Basse-Terre en Guadeloupe » précise dans un communiqué le groupe Orange.

L’opérateur historique Orange informe que ses équipes restes « mobilisées » et qu’un rétablissement total des télécommunications est prévu « d’ici à la mi-journée » car « l’intervention a déjà débuté » et qu’une « solution alternative est également à l’étude »