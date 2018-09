Pillage de nids de tortues fluviales

Le procureur de la République Eric Vaillant informe que des faits de pillage d’œufs de tortue et de transport d’une tortue vivante se sont produits sur la Comté le week end dernier.

« Le dimanche 23 septembre 2018, une équipe fluviale du service mixte de police de l’environnement effectuait une mission de surveillance sur la rivière Comté. En fin de matinée, 3 personnes à bord d’une pirogue redescendaient la rivière après un week-end de chasse.

Le contrôle de cette embarcation a tout d’abord permis de découvrir la présence d’une tortue fluviale vivante dans une glacière. Les recherches complémentaires ont rapidement permis de trouver de nombreux œufs de cette même espèce, la Podocnémide de Cayenne, intégralement protégée.

Plus de 1100 œufs se trouvaient dans l’embarcation, dissimulés dans les touques et sacs des trois personnes. Sachant qu’une ponte de Podocnémide contient en moyenne 25 œufs, ce sont environ 45 nids qui ont été pillés.

Sur instructions du parquet, les individus ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Cacao, placés en garde à vue et auditionnés. Ils sont convoqués le 6 juin 2019 à 8h00 devant le juge du tribunal correctionnel de Cayenne pour répondre de ces faits de pillage et de transport des œufs, d’enlèvement et de transport de la tortue adulte, faits qui constituent des délits punissables de 2 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Le fusil, le moteur et l’embarcation sont saisis jusqu’au jugement à venir. La tortue toujours vivante a été relâchée dans la rivière Comté et les œufs récupérés par un éleveur agréé qui tentera de les sauver après mise en incubation ».