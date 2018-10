Les trois Guyanes discutent de leurs aires protégées

Un programme visant à renforcer les échanges entre les aires protégées de Guyane, du Suriname et du Guyana vient d’être lancé.

Porté par le Parc amazonien de Guyane et réalisé en partenariat avec les organismes et ministères concernés du Suriname et du Guyana, le programme RENFORESAP a pour objectif de « renforcer le dialogue entre les aires protégées des trois pays du Plateau des Guyanes et capitaliser les meilleures expériences ».

Le lancement de ce programme la semaine dernière à Paramaribo a été l’occasion d’échanger « sur des thématiques communes : éco-tourisme, gestion de la biodiversité et des ressources naturelles, stratégies de lutte contre l’orpaillage illégal et transmission du patrimoine culturel vivant » indique le Parc amazonien de Guyane.

Doté d’un budget de 662 000 euros pour une durée de trois ans, le programme RENFORESAP est « financé à hauteur de 75 % par des fonds européens via le PCIA (Programme de Coopération Interreg Amazonie) » et il vise la complémentarité avec d’autres réseaux amazoniens et sud-américains d’aires protégées.