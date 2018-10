Journées Portes Ouvertes au CNAM

Le Conservatoire National des Arts et Métiers propose deux Journées Portes Ouvertes le mercredi 10 à Kourou et le vendredi 12 octobre 2018 à Matoury.

Ces Journées Portes Ouvertes proposées par le CNAM Guyane, Opérateur Public Régional de Formation, sont organisées autour des ateliers suivants:

Comment s’inscrire au CNAM / Présentation de la formation à distance et des modalités de fonctionnement / Connaître les formations CNAM disponibles / Comment financer sa formation / Comment financer son projet / Exemple d’une filière de formation au CNAM : la Santé avec le Master Santé / Valider ses acquis avec le CNAM (VAE, VAPP…) / Comment intégrer les parcours de formation du CNAM dans son plan de formation Entreprise / Poursuivre son cursus en Guyane en complément de son parcours universitaire, l’exemple de la filière BTP / Comment se former ou former ses employés en alternance de Bac + 2 à Bac + 5 quand on dirige une entreprise.

Plus d’informations par téléphone au 06 94 23 88 39, par courriel à l’adresse cnam [dot] guyane [at] oprf [dot] fr et sur le site http://formation.cnam.fr