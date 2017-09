Un concert de soutien envers la population des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

La communauté des artistes de Guyane se mobilise envers la population des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, dévastées après le passage de l’ouragan Irma dont le bilan provisoire est de «11 morts et plusieurs blessés et disparus». Un concert de solidarité sera organisé ce samedi 23 septembre 2017 à 20h au Zéphir.

« Les fonds récoltés ( entrées et dons financiers ) seront reversés pour l’achat de matériel et d’infrastructures pour les sinistrés de Saint Martin et Saint Barthélémy » a annoncé par voie de presse la communauté des artistes de Guyane.

De nombreux artistes sont attendus à savoir « Jésus Lord Hyppolite, Clara Nugent, Lova Jah, Les Blue Stars, Symon, Nikko, Arhuna, Eric Bonheur, Chris Combette, Orlane Jadfard & Pa Gain Nom, Majad, le groupe Envers Décor, Evazion, Ti Coco, Claude Guillard, Les Mécènes, Roméo Léter,Justin Deumil, Jennifer Zabeau, Mikka 2G et bien d’autres seront sur scène pour ce grand moment de générosité. »

Photo de une : le guitariste Eric Bonheur