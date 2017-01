« Identités et imaginaires carnavalesques »

Roun bèl colloque international sur le carnaval sera organisé les jeudi 26 et vendredi 27 janvier par l’observatoire régional du carnaval guyanais. Les journées se dérouleront au campus de Troubiran à Cayenne. L’entrée sera libre. PROGRAMME Jeudi 26 janvier 9h30-10h30 – Le bal et le masque carnavalesques, un enjeu patrimonial 9h30 Le carnaval à l’épreuve des taxinomies. La notion de « patrimoine culturel immatériel » entre normes, consensus et résistance culturelle Nathalie GAUTHARD, professeure des universités, université de Nice Sophia-Antipolis 9h50 Regards juridiques sur le patrimoine carnavalesque : le défi d’une protection cohérente par une nouvelle approche du droit du patrimoine Frédéric…