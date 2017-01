La grève mardi, contre quoi ?

Depuis « décembre », le syndicat enseignant du premier et du second degré Unsa appelle à la grève. Le mouvement est fixé au mardi 10 janvier. Les parents sont invités à ne pas amener les enfants à l’école. Toutefois, les établissements ne peuvent pas refuser la présence des scolaires, en respect du service minimum. Contre quoi s’élève l’Unsa ? « La non prise en compte des besoins de la Guyane. L’absence totale de gouvernance et de perspectives. Le non-respect et le mépris des personnels, des représentants syndicaux et des élèves de la Guyane toute entière. L’absence d’orientation et de positionnement du Recteur face aux…