Fermeture temporaire du sentier Lamirande

Depuis le « 28 janvier », le sentier de Lamirande (les deux boucles) sur la commune de Matoury est fermé.

La décision a été prise par les co-gestionnaires, la mairie de Matoury, l’office national des forêts (Onf) et la réserve naturelle du Mont Grand Matoury.

Le sentier « est obstrué par de nombreux chablis et, un certain nombre d’arbres dangereux présentent un risque de chute. Le sentier n’est donc plus sécurisé actuellement pour accueillir des randonneurs » communique l’Onf.

Les visites guidées mensuelles sur le sentier, sont « suspendues jusqu’à sécurisation du parcours ».