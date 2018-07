Le dispositif Jeunes en Entreprise continue

La Collectivité Territoriale de Guyane prolonge en août et septembre le dispositif « Jeunes en Entreprise – Initiative Guyane ».

Le dispositif s’adresse aux jeunes « âgés de 18 à 25 ans, résidents de Guyane, non scolarisés, en démarche d’insertion » et qui souhaitent « compléter [leur] formation initiale, valoriser, développer [leurs] savoir-faire/compétences et découvrir le tissu économique local de façon active ».

Ce dispositif mis en place par la Collectivité Territoriale de Guyane a pour objectif d’établir « une passerelle » entre les entreprises et les jeunes et de permettre à ceux-ci de « bénéficier d’une nouvelle opportunité professionnelle ».

Le dispositif Jeunes en Entreprise – Initiative Guyane consiste en une « période d’immersion d’une durée d’un mois (4 heures du lundi au vendredi) au sein d’une structure d’accueil (entreprise, association, coopérative, fondation…) ».

Cette période d’immersion sera précédée d’une « session de sensibilisation au monde de l’entreprise sous la forme d’un séminaire d’une demi-journée » et une « aide de 400 € » sera versée à son terme.

Deux périodes d’immersion sont proposées au choix des candidats :

du 1er au 31 août

du 1er au 30 septembre

Pour bénéficier du dispositif Jeunes en Entreprise – Initiative Guyane, il convient de transmettre un dossier de candidature à l’adresse suivante: mse [at] ctguyane [dot] fr