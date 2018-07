Deux ministres pour le lancement d’Ariane 5 au service de Galileo

Lors de sa prochaine mission prévue mercredi 25 juillet à 8h25, heure de Kourou, le lanceur Ariane 5 mettra en orbite quatre nouveaux satellites de la constellation Galileo.

Selon nos informations Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’ Innovation et Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, assisteront au lancement à l’occasion de leurs déplacements en Guyane du 23 au 27 juillet.

Il s’agira du troisième lancement d’Ariane 5 réalisé depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou pour le système de navigation européen Galileo, Ariane 6 devant prendre le relais en 2020.

« Cette mission est réalisée pour la Commission Européenne dans le cadre d’un contrat avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA) » indique la société Arianespace.

Avec la constellation Galileo qui comprendra 24 satellites opérationnels dont 22 ont déjà été mis sur orbite, l’Union européenne vise à se doter de « son propre système mondial de navigation par satellites ».

Le programme civil Galileo est « interopérable avec les systèmes de navigation russe (Glonass) et américain (GPS) » et il présente l’avantage « de combiner en temps réel les données pour obtenir un positionnement satellitaire encore plus précis, de l’ordre du mètre ».