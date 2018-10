Un colloque international organisé par l’Université de Guyane les 15 et 16 octobre.

Lancé dans le cadre d’un programme de recherches franco-brésilien, ce colloque international est centré sur le cas de la Guyane française.

« Cette dernière constitue un terrain particulièrement propice à l’étude des enjeux frontaliers passés ou contemporains entre la France et le Brésil (…). Elle a longtemps constitué un territoire disputé et la délimitation comme le franchissement de ses frontières ont fait l’objet de conflits multiples avec son voisin brésilien dès le début du XIXème siècle. Ces tensions connaissent un prolongement contemporain autour du contrôle policier et militaire de l’immigration irrégulière et de la criminalité transfrontalière (…). Ces enjeux de sécurité et de policing se posent toutefois aujourd’hui dans un contexte particulier: celui d’une intégration régionale croissante qui rapproche inévitablement l’ensemble des Etats de la région.

Le colloque international combine « les disciplines et les approches des sciences sociales – droit, histoire, science politique, sociologie, géographie et anthropologie – pour s’intéresser à des objets diversifiés, tant du côté des politiques et des acteurs publics que des activités illicites ».

Les chercheurs intervenant lors de ce colloque « Contrôle des frontières et policing des populations en Guyane » viennent de Guyane, du Brésil, des Antilles, de France hexagonale et des Etats-Unis.