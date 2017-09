Les feux de végétation ont brûlé 14 hectares

Depuis une dizaine de jours plus de 14 hectares ont brûlé, contre 27 hectares l’an dernier. En raison d’une forte sécheresse, les risques de feux de végétation sont « très sévères ce jeudi » a annoncé la cellule com’ de la préfecture. Sont concernés les secteurs de Sinnamary, Kourou, Iracoubo et Macouria classés en risque maximal de feu à compter de maintenant et ce jusqu’à nouvel ordre.

«Cayenne et Rémire sont classés en risque sévère de feu, pour cause de temps sec avec une brise modérée. Tandis que Matoury, Montsinery, Régina, Saint-Georges, Ouanary, Awala et Mana encourent un risque modéré» informe la préfecture.

« Saint-Laurent-du-Maroni est classé en risque léger car quelques averses se sont produites au cours de ces dernières 24 heures sur la commune, principalement au sud quasiment jusqu’à Apatou. De nouvelles averses sont très probables demain après-midi »

Les services de gendarmerie et les militaires des forces armées en Guyane ont pour consigne de contacter le service départemental d’incendie et de secours au moindre signe de départ de feu et/ou de fumée qu’ils pourraient constater au cours de leurs patrouilles, communiquent les services de l’Etat. Ils rappellent que toute mise à feu volontaire, quelle qu’en soit l’utilité, est strictement interdite sur la commune.