Alerte à la listeria : rappel de légumes surgelés

Plusieurs produits vendus dans des grandes surfaces en Guyane ont été retirés, rappelés et détruits à la suite d’une alerte sur une possible contamination à la Listeria.

Le 11 juillet, le pôle C de la Dieccte a a été saisi par la DGCCRF d’une alerte à la Listeria concernant des produits de marque D’Aucy. « Les contrôles réalisés par les agents de la Dieccte ont permis d’identifier que les produits suivants ont été mis en vente en Guyane à savoir les produits surgelés à base de légumes et de maïs, en emballa de 1 kg : « mélange Caraibes et « mélange Mexicain » informe la préfecture.

Selon la préfecture les produits ont été retirés et rappelés. « Les produits en vente et en stock ont été retirés, isolés et détruits ou sont en voie de destruction par les revendeurs concernés ». Toutefois il est recommandé aux personnes qui détiendraient les produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.

En cas de consommation, « les autorités sanitaires rappellent que « le suivi de règles d’hygiène simples lors de la préparation des aliments permet d’éviter la contamination, (notamment pour les aliments consommés à chaud, une température interne supérieure à 70°C est recommandée).