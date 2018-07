Lutte contre les chercheurs d’or illégaux : les certitudes du préfet Jaeger auront fait fausse route dans les grandes largeurs

Décriées aujourd’hui sous le boisseau, quelques décisions et certitudes de l’ex-préfet de Guyane Martin Jaeger, en poste de janvier 2016 à juillet 2017, seraient-elles un paramètre de plus susceptible d’expliquer les mauvais résultats concrets de la lutte contre l’orpaillage illégal à partir de juillet 2016 et ce à l’issue d’une mission de comptage du Parc battant en brèche les propos rassurants dudit préfet un mois auparavant (voir notre précédent article sur le sujet). Sceptique quant à l’efficacité des barrages fluviaux et opposé à leur renforcement, entérinant le départ en Guadeloupe de 36 gendarmes dédiés à Harpie sur Maripasoula puis leur affectation sur le littoral à leur retour en Guyane tout en repoussant…