Les douanes de Guyane saisissent de plus en plus de cocaïne : on s’approche de la demi-tonne en 2016

Les douanes de Guyane saisissent de plus en plus de cocaïne : 443 kilos en 2016 après le chiffre record de 372, 679 kilos en 2015. Un indice clair de l’augmentation de cette activité illicite sur le territoire. En 2014 en Guyane, les saisies de cocaïne par la douane s’élevaient à 100 kg et à 169,594 kg en 2013. Sur le plan judiciaire, le nombre de mules interceptées a plus que doublé en deux ans… Les douanes de Guyane ont saisi 443 kilos de cocaïne en 2016 a indiqué à Guyaweb une source au sein de cette administration. C’est plus qu’en 2015 où…