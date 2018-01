La Communauté d’agglomération du centre-littoral (CACL) et la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) organisent une journée d’échanges sur le thème « Construire la ville durable en Guyane », ce jeudi 11 janvier de 8h30 à 16h au siège de la CACL à Matoury.

L’objectif de cette 2e journée annuelle d’échanges est « d’inciter les collectivités et les professionnels de l’aménagement à mettre en place des politiques ambitieuses pour un développement plus durable du territoire ».

La CACL et la DEAL soulignent que si les premières rencontres organisées en 2016 ont permis de « réaffirmer les enjeux et les spécificités de la Guyane » et de montrer « par des exemples locaux qu’il est possible de proposer un aménagement plus respectueux du territoire et de ses habitants », il reste néanmoins des « difficultés nombreuses pour construire la ville durable en Guyane ».

La 2e journée d’échanges du jeudi 11 janvier 2018 donnera donc « à nouveau l’occasion aux collectivités, professionnels, services de l’Etat et associations d’échanger sur les premières démarches, d’en constater les limites et de repousser le champ des possibles, tout en s’appuyant sur les réalités du territoire guyanais ».

Trois ateliers thématiques « permettront aux participants d’apporter leurs expériences et leurs expertises : énergie, vivre ensemble, nature et patrimoine ».

Et à l’occasion de cette 2e journée d’échanges sur le thème « Construire la ville durable en Guyane », la mairie de Cayenne et l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane « signeront trois chartes écoquartiers afin d’affirmer leur adhésion à cette démarche. »