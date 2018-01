Colloque sur l’amiante

Un colloque sur le thème des « responsabilités des maîtres d’ouvrage en matière de travaux ou interventions sur des matériaux amiantés » aura lieu le mercredi 31 janvier de 8h à 13h à Cayenne à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane (CCIG) .

Ce colloque est organisé par le Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants (SYRTA) en partenariat avec la CCIG ainsi que la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE), l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS).

Le colloque s’adresse principalement aux maîtres d’ouvrage « qui ont à prendre en compte les évolutions de la réglementation en matière de risque amiante ».

L’assistance à ce colloque est gratuite mais l’inscription est obligatoire et doit se faire en ligne au plus tard le 24 janvier, ici.

Le programme complet du colloque est disponible ici.