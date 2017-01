Les 8 premiers Â« Ã©co-carbets Â» du Haut-Maroni

Le Parc amazonien communique sur « l’inauguration, mercredi 11 janvier de huit petits carbets de dépôt des déchets dans le village de Taluen, sur le Haut-Maroni ».

« Le Parc amazonien de Guyane, la commune de Maripa-Soula et le RSMA Guyane se sont associés pour proposer aux habitants de Taluen, en lien avec la CCOG, une solution adaptée pour rassembler les déchets avant leur collecte. Cette expérimentation vise également à améliorer la salubrité publique à proximité des lieux de vie des habitants.

Une action inscrite dans la convention d’application de la charte, signée par le Parc amazonien et la mairie en février 2016, à travers le projet « Amélioration de la gestion des déchets prenant en compte les demandes locales et la construction d’une vision de long terme ». »

« Le partenariat technique et financier établi entre les trois acteurs a permis de réaliser, durant le premier trimestre 2016, les huit premiers points propreté du Haut-Maroni. Construits par des jeunes stagiaires du RSMA Guyane formés en maçonnerie et menuiserie, ces carbets ont immédiatement remporté l’adhésion des habitants.

Ils ont été inaugurés mercredi 11 janvier par le Gran Man Amaipoti, la députée Chantal Berthelot, le sous-préfet Claude Vo-Dinh, le général Luc de Revel, commandant national du SMA, le lieutenant-colonel Stéphane Fontaine, chef de corps du RSMA Guyane, le maire Serge Anelli et le directeur du Parc amazonien Gilles Kleitz.

« Ce projet est très utile pour tous. Le partenariat entre la commune, le RSMA et le Parc a permis de concevoir une solution adaptée aux besoins. Cette solution a de plus contribué à la formation professionnelle des stagiaires du RSMA et leur a offert des opportunités. C’est essentiel », explique Gilles Kleitz, directeur du Parc amazonien de Guyane.

D’autres actions vont désormais être menées par le Parc amazonien afin d’encourager les bons gestes, réduire les déchets et améliorer le cadre de vie. Quatre autres points propreté, sous la forme de petits carbets également, devraient être construits cette année à Taluen. ».