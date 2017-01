2 familles sur 20 victimes de vols

« En 2013 et 2014 », « 13 % » des familles de Guyane ont déclaré être victimes de cambriolages, tentatives de cambriolage ou vols sans effraction ! selon l’Insee. Ce taux est 1,5 à 2 fois plus élevé qu’aux Antilles (8%) ou en France (6%). Pour l’Insee, il explique en partie ce « sentiment d’insécurité », qui est « fort » en Guyane : il est ressenti par « trois Guyanais sur dix contre deux Antillais sur dix et un Français de l’hexagone sur dix. » Les vols perpétrés sur notre territoire ont principalement concerné « les bijoux, le matériel hifi-photo-vidéo, le matériel informatique et l’argent (liquide, chèques, cartes bancaires), les…