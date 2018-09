Comment la justice administrative a rejeté mercredi le reféré-liberté du lycéen d’Anne-Marie Javouhey placé au centre de rétention le 13 septembre

Guyaweb s’est procuré l’ordonnance de rejet du référé-liberté introduit par le lycéen de 21 ans de nationalité haïtienne Ersno Beljour, en situation irrégulière sur le territoire et scolarisé en classe de 1ère professionnelle au sein de l’établissement Anne-Marie Javouhey à Cayenne. Le juge des référés a estimé hier mercredi que l’atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » condition nécessaire, dans le cadre de la procédure très accélérée du référé-liberté…