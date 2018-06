Une centaine de personnes rassemblées à Paris contre la Montagne d’or

Une centaine de personnes se sont rassemblées hier, samedi 16 juillet, sur la place de la République à Paris pour manifester leur opposition au projet de mine industrielle de la Montagne d’or. En Guyane, le débat public qui court depuis mars sur ce sujet touche à sa fin. Des représentants d’un certain nombre d’associations et d’organisations solidaires avec le collectif Or de question ont pris la parole pour expliquer leur refus du projet minier. Pour Marion Veber de la Fondation Danièle Mitterrand – France Libertés, c’est « un projet du passé » dans lequel « le droit à la consultation n’a pas été…