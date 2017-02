Carnaval : tout ce qu’il faut savoir sur la dernière ligne droite

On se détend. Le meilleur de la fin du Carnaval débute ce vendredi et se clôturera mercredi 1er mars. Entre la soirée Tololo, les soirées dancings, les soirées galettes, la grande parade de Cayenne et les défilés des jours gras, il faudra carburer à la vitamine C, D et certainement E. Un tour d’horizon sur ce qui vous attend ces six derniers jours de Carnaval 2017.

Et pour celles et ceux qui ne sont pas dans l’ambiance Carnaval, le bar de plage le Cocosoda (plage de Zéphir / entrée Mégaboeuf) propose du groove ce vendredi et samedi à partir de 18h jusqu’à pas d’heure…

Vendredi 24 février

Le Face à Face des Tololo au Grand Blanc (Macouria)

Galette Concert avec Clara Nugent au 56 rue Victor Schoelcher (Cayenne)- 10 euros l’entrée

Samedi 25 février

Soirées dancing Polina (Matoury) et Nana (Cayenne) avec son village, au programme dès 20h : atelier de maquillage, tour de magie, défilé de touloulou et tololo.

Dimanche 26 février

Grande parade nocturne de Cayenne de 17 heures à 22 heures. Le cortège partira de la rue Samuel-Lubin, puis passera par les avenues Pasteur et Héder, la rue Fiedmond et la rue Lallouette. Concours des trois plus beaux groupes carnavalesques : 1er prix de 2000 euros, 2e prix 1500 euros et 3e prix 1000 euros.

Soirée Face à Face Mécènes Vs Blue Stars à 21h au Grand Blanc.

Soirée au Bar le Domino – place Mentel (Cayenne)

Lundi 27 février

Défilé dans les rues: Mariages Burlesques

Soirées dancing Polina (Matoury) et Nana (Cayenne)

Soirée au Bar le Domino – place Mentel (Cayenne)

Mardi 28 février

Défilé: Les Diables Rouges – dress code : rouge et noir

Soirées dancing Polina (Matoury) et Nana (Cayenne)

Soirée au Bar le Domino – place Mentel (Cayenne)

Mercredi 1er mars

Défilé du mercredi des cendres – dress code : noir – Vaval sera brûlé sur la place des Palmistes

Soirée au Bar le Domino – place Mentel (Cayenne)