Clap de fin pour Vaval

Après huit semaines de réjouissances – du 7 janvier au 1er mars – la saison carnavalesque guyanaise touche à sa fin. Hier, Mercredi-des cendres, le roi Vaval était célébré pour la dernière fois. Vêtus de noir et blanc, les groupes lui ont rendu un dernier hommage. En début de soirée à 19h, trois prix ont été remis au plus beaux groupes de la Grande parade qui s’est tenue dimanche : Mayouri Tchô Neg, vainqueur du concours Mizik Lari remporte le 1er prix (2000 euros), suivi des groupes Kassialata (1500 euros) et Eruption (1000 euros).

Adieu Vaval, bonjour Carême qui durera 40 jours et se terminera à la veille de Pâques, le dimanche 16 avril.

Retour en images signées Henri Griffit.