Boeuf-mort : désaccord sur l’enquête publique

Alors que le CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) examine aujourd’hui mercredi 6 décembre la demande d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM) au lieu-dit Boeuf-Mort, le collectif Or de Question dénonce « une enquête publique bâclée » et l’accuse de « passe[r] outre [d]es milliers d’avis contre le projet Boeuf mort ». La demande de AOTM à Boeuf-mort est portée par la compagnie Montagne d’or (ex-SOTRAPMAG), détentrice de la concession, qui souhaite y sous-traiter l’exploitation d’or alluvionnaire à la société Aténor. Pour les membres du collectif Or de question qui s’oppose au projet de mine industrielle sur le site…