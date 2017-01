Affaire des pots de vin et marchés truqués de la CCOG : réquisitions à l’encontre de Léon Bertrand, passible d’inéligibilité, quasi conformes à celles de juillet 2014

On ne refaisait pas le match hier mardi à Basse-Terre ni concernant Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent du Maroni depuis 1983 et président de la CCOG depuis 2001, ni au sujet d’Augustin To-Sah-Be-Nza, le député centrafricain, directeur général des services de la CCOG au moment des faits reprochés. Comme l’avait annoncé Guyaweb dès le 12 juillet 2016, ce jour-là, la Cour de cassation avait confirmé la culpabilité des intéressés pour favoritisme et corruption dans cette affaire de bakchichs et de marchés truqués sur fond de financements de campagnes électorales. Elle avait juste demandé à une Cour autrement composée de mieux motiver…

