« Le journalisme c’est pas urgent », nous dit-on d’un des barrages moribonds…

Guyaweb s’est promené cet après-midi sur quelques barrages de Matoury et de Cayenne pour vérifier si les journalistes étaient toujours les bienvenus. Ou pas.

Nous avons pu constater que la présence sur ces barrages paraît nettement s’émousser.

16 heures environ au barrage du rond point Balata ce mercredi. Un barrage installé depuis le 9 avril, uniquement pendant la journée, et qui filtre l’avancée vers le barrage de la Crique Fouillée sur la deux fois deux voies en direction de Cayenne.

Pas de souci, on passe en présentant sa carte de presse. Mais ce qui frappe en cet après-midi, c’est le peu de monde sur ce barrage et la jeunesse (1) des « contrôleurs ». Certains ont des têtes de collégiens. Plus aucun camion ne barre en revanche l’accès à la zone commerciale Family Plaza.

Le rond point Maringouins est, lui, totalement déserté après avoir été le filtre de la crique Fouillée dans l’autre sens, notamment la semaine dernière.

Sur Cayenne, le contrôleur, entre 25 et 30 ans, du barrage érigé sur la route proche du lycée Félix Eboué, peu avant le feu vers la cité Mango est moins avenant que ses jeunes homologues du rond point de Balata. Ce barrage cayennais est fait de pneus et de barrières d’arrivées de course cycliste. Avec son petit chapiteau.

« Où vous allez ? », demande le contrôleur, mine un tantinet renfrognée, alors que l’on brandit la carte de presse.

-Cayenne, quartier Zéphyr, répond-on.

–Alors vous faites le tour. Le journalisme c’est pas urgent, assène le contrôleur.

Demi-tour donc et détour par Cayenne où il faudra encore éviter le barrage de voitures devant le siège d’EDF, constitué de voitures de service de la société, via une déviation vers la cité qui lui fait face.

Bah, je pense qu’on va lever le barrage vendredi ou quelque chose comme ça (Un contrôleur, crique Fouillée)

Pas de trace non plus d’un des 500 frères en cet après-midi sur les trois barrages visités (on ne compte pas celui d’EDF).

Mardi pourtant, ils en assuraient le contrôle (crique Fouillée et au rond point Balata notamment).

Au retour vers Matoury, au barrage de la crique Fouillée, le visage d’un grand contrôleur d’origine antillaise est plus avenant. Ce qui frappe, parallèlement, c’est l’aspect relativement déserté de ce barrage vers 18 heures 15 contrairement aux jours précédents. A proximité, les citoyens font encore leur course à Carrefour. Plus de fermeture anticipée donc.

Notre contrôleur, âgé d’une cinquantaine d’années, semble un brin fataliste : » Ca sent la fin ? » l’interroge-t-on.

–Bah, je pense qu’on va lever le barrage vendredi ou quelque chose comme ça, confie-t-il.

FF

(1) Au retour sur le rond point de Balata vers 18h15, les contrôleurs semblent plus âgés. Une file d’une quinzaine de voitures venant de Matoury, patiente.