Les armes à feu que l’on retrouve sur les sites d’or clandestins, ont été achetées légalement en Guyane

Les armes à feu saisies sur les sites aurifères illégaux sont des armes au départ achetées de manière régulière dans les armureries de Guyane, nous a confié un acteur de la lutte Harpie. Raison principale : acheter légalement un fusil de chasse en Guyane est encore un jeu d’enfant. Selon les chiffres communiqués récemment par la gendarmerie, au cours du premier semestre 2018, on a trouvé nettement plus d’armes à feu sur les sites clandestins objets d’opérations Harpie que sur le même période en 2016 et en 2017, deux années contrariées de la lutte (voir notre précédent article relatif à…