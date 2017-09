Arianespace : 11 lancements au plus en 2017 quand un objectif de 12 était annoncé

Il y aura au maximum 11 lancements cette année depuis le Centre spatial guyanais à Kourou. Le tir initialement programmé avec Ariane en octobre n’aura pas lieu en 2017 confirme-t-on au sein d’Arianespace. Il reste donc au plus un tir en novembre et un dernier en décembre. Explications avec la directrice exécutive de la société qui commercialise les lancements. Luce Fabreguettes nouvelle directrice exécutive d’Arianespace était déjà à Kourou, le 5 septembre dernier, le jour du tir avorté d’Ariane 5, pour assurer la communication de la société à la place de Stéphane Israël son PDG. Et ce, au moment où…