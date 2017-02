Ariane 5 réussit sa 77ème mission d’affilée en mettant sur orbite deux satellites

Le lanceur lourd européen Ariane 5 a mis sur orbite les deux satellites de télévision numérique et de communications Sky Brasil-1 pour l’opérateur AT&T/DirecTV et Telkom-S pour l’opérateur Telkom Indonesia, après un décollage mardi du Centre Spatial Guyanais à Kourou à 18 h 39, heure locale, a indiqué par communiqué Arianespace, la société qui commercialise les lancements, juste après la séparation du second satellite, une quarantaine de minutes après le décollage. Pour son premier succès de l’annnée, la fusée Ariane 5 s’est envolée dès le début de la fenêtre de lancement en laissant une traînée blanche dans un ciel bleu guyanais de fin…