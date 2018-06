Appel à témoignages d’accidents de cycliste ou piéton

L’association Optimisation des Transports de Guyane (OTG), fondée début 2018, est à la recherche de témoignages de personnes ayant eu des accidents sur la voie publique en tant que cycliste ou piéton. L’association s’est donnée, entre autres objectifs, de « favoriser les déplacements des piétons et des cyclistes ».

De manière plus générale, « l’objectif de l’association est d’assurer la représentation et la défense des usagers des transports en Guyane auprès des entreprises de transports publics, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales des médias et de tous organismes publics et privés. »

Plus précisément, Optimisation des Transports de Guyane souhaite « promouvoir l’usage des transports en commun pour améliorer la fluidité des axes routiers et lutter contre la pollution » et « participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des transports publics ».

OTG vient ainsi continuer le travail de l’association Ti Pyé Ti Vélo, créée en 2007, qui avait pour objectif « de promouvoir sous toutes ses formes l’utilisation de la bicyclette, de la marche à pied et des transports en commun comme des moyens de déplacement à part entière et de faire valoir les droits des piétons, des cyclistes et des usagers des transports en commun. »

Pour nourrir ses campagnes à venir, l’association Optimisation des Transports de Guyane lance un appel à témoignages à destination des personnes ayant été victimes d’un accident en tant que cycliste ou piéton en Guyane.