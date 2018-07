Affaire Omer Arneton : un homme et une femme nés au Brésil mis en examen pour «vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner» suite au décès de cet habitant de Matoury âgé de presque 91 ans

Deux suspects ont été mis en examen ces derniers jours par la juge d’instruction chargée du dossier, Olivia Demoustier, pour « vol avec violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner», dans l’affaire Omer Arneton, du nom de ce Guyanais de presque 91 ans retrouvé sans vie à son domicile le 18 juin dernier. Ces deux mis en examen sont un homme et une femme, nés au Brésil, âgés respectivement de 40 et 33 ans. L’homme en cause avait, pour sa part, déjà été condamné à la prison ferme par la justice en Guyane. Il venait de sortir du…